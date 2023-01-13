Президентский грант выиграл ПсковГУ на создание кружка робототехники

13:23, 13 января 2023, ПАИ

Президентский грант на сумму более 4 млн рублей для реализации проекта «Кружки робототехники - точка роста инженеров будущего» выиграли преподаватели ПсковГУ. Инициатива является продолжением успешно реализованного ранее проекта «Педагог-робототехник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Основная идея кружковой программы – популяризация и развитие технического творчества школьников в сельской местности и малых городах Псковской области и Городке (Республика Беларусь) через серию районных фестивалей технического творчества и итоговый областной фестиваль.

«Фестивали робототехники - отличный стимул для ребят, которые занимаются в кружках, - отметили разработчики. - Кроме того, для педагогов это возможность обменяться опытом и подвести итоги учебного года».

Создатели проекта рассказали, что в настоящее время соревнования, турниры, фестивали по техническому творчеству и робототехнике проводятся только в Пскове. Практика проведения районных отборочных соревнований практически отсутствует, так как у многих ребят из малых городов, поселков, сельской местности нет возможности поехать на соревнования в областной центр. Также существует еще одна проблема в образовательной робототехнике – в области практически нет системы районных этапов и сельские дети сразу попадают на областной уровень.

Проект «Кружки робототехники - точка роста инженеров будущего» поможет решить эти трудности. Проводя соревнования в районном центре, педагоги смогут убрать логистический, временной и психологический барьеры, а ребята сделают первые соревновательные шаги на районном уровне.

С помощью проекта планируют провести шесть районных фестивалей технического творчества в разных районах Псковской области, областной фестиваль робототехники на площадке партнера ПсковГУ в Пскове, обучающие мастер-классы, семинары об эффективных методиках обучения робототехнике в регионе для учителей школ и педагогов дополнительного образования. Также создадут сообщество педагогов-робототехников для обмена опытом и методиками.

«Все мероприятия будут бесплатными, что позволит охватить все обозначенные целевые группы, включая социально незащищённые слои населения», - отмечается в сообщении.

География проекта: Палкинский, Себежский, Опочецкий, Печорский, Невельский, Великолукский районы и Городок (Республика Беларусь).