Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Президентский грант выиграл ПсковГУ на создание кружка робототехники

Президентский грант на сумму более 4 млн рублей для реализации проекта «Кружки робототехники - точка роста инженеров будущего» выиграли преподаватели ПсковГУ. Инициатива является продолжением успешно реализованного ранее проекта «Педагог-робототехник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Основная идея кружковой программы – популяризация и развитие технического творчества школьников в сельской местности и малых городах Псковской области и Городке (Республика Беларусь) через серию районных фестивалей технического творчества и итоговый областной фестиваль.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Фестивали робототехники - отличный стимул для ребят, которые занимаются в кружках, - отметили разработчики. - Кроме того, для педагогов это возможность обменяться опытом и подвести итоги учебного года».

Создатели проекта рассказали, что в настоящее время соревнования, турниры, фестивали по техническому творчеству и робототехнике проводятся только в Пскове. Практика проведения районных отборочных соревнований практически отсутствует, так как у многих ребят из малых городов, поселков, сельской местности нет возможности поехать на соревнования в областной центр. Также существует еще одна проблема в образовательной робототехнике – в области практически нет системы районных этапов и сельские дети сразу попадают на областной уровень.

Проект «Кружки робототехники - точка роста инженеров будущего» поможет решить эти трудности. Проводя соревнования в районном центре, педагоги смогут убрать логистический, временной и психологический барьеры, а ребята сделают первые соревновательные шаги на районном уровне.

С помощью проекта планируют провести шесть районных фестивалей технического творчества в разных районах Псковской области, областной фестиваль робототехники на площадке партнера ПсковГУ в Пскове, обучающие мастер-классы, семинары об эффективных методиках обучения робототехнике в регионе для учителей школ и педагогов дополнительного образования. Также создадут сообщество педагогов-робототехников для обмена опытом и методиками.

«Все мероприятия будут бесплатными, что позволит охватить все обозначенные целевые группы, включая социально незащищённые слои населения», - отмечается в сообщении.

География проекта: Палкинский, Себежский, Опочецкий, Печорский, Невельский, Великолукский районы и Городок (Республика Беларусь).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 января 2023

Дополнительные выплаты ввели для медработников Псковской области
13 января 2023

Не лечить облысение народными средствами посоветовала псковский врач
13 января 2023

Пожарные посты планируют построить в районах Псковской области
13 января 2023

Сотрудников прокуратуры чествовали сегодня в Пскове
13 января 2023

«Цинк не растворяет седину»: трихолог из Пскова развенчала популярный миф
13 января 2023

Шесть «газелей» подарили многодетным семьям Псковской области
13 января 2023

Плюсовая температура сохранится в Псковской области 14 января
13 января 2023

Серия лекций по веб-журналистике пройдет в ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...