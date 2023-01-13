О самом рыбном уезде в Псковской области рассказали архивисты

12:32, 13 января 2023, ПАИ

О самом рыбном уезде в Псковской области рассказали сотрудники регионального Госархива в своём Telegram-канале.

«Невельский уезд по количеству водоемов по сравнению с другими уездами является богатейшим уездом, ввиду чего на рыбное хозяйство как на источник дохода должно быть обращено особое внимание», - приводится в посте строчка из резолюции постановления бюро Невельского укома ВКП(б) от 24 июня 1926 года о рыбном хозяйстве в уезде.

Из материалов можно узнать, что в уезде при этом действовала лишь одна артель «Невель», рыбных товариществ не было. Зато фиксировалось множество нарушений: от отсутствия подсадки ценных пород рыб и «хищнической ловли» до «отсутствия на мельнице рыбопроходных лестниц».

Еще становится известно о малом количестве рыбы в озере Иван: «отмечая невыгодность эксплуатации озера Иван, предложить фракции ВКП(б) УИКа обсудить этот вопрос о дальнейшей эксплуатации такового с целью ее целесообразности и доходности, передав озеро Невель в ведение ОЗУ».