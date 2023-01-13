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Культура

Псковские барды создадут горожанам новогоднее настроение 13 января

Фото: Псковская городская библиотека

Музыкально-поэтическое мероприятие «Новогоднее настроение» состоится в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва 13 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

В программе участвуют известные псковские поэты, в том числе барды: Игорь Плохов, Белла Коваленко, Владимир Зарубин, Алексадр Косарев, Мила Арестова, Валерий Мухин. 

Встреча начнётся в 17.00 в читальном зале библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, 19а.

Формат – «свободный микрофон». Участники исполнят как произведения собственного сочинения, так и известные туристские песни, песни из советских кинофильмов, хиты советской эстрады.

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