Псковские барды создадут горожанам новогоднее настроение 13 января

14:07, 13 января 2023, ПАИ

Музыкально-поэтическое мероприятие «Новогоднее настроение» состоится в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва 13 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

В программе участвуют известные псковские поэты, в том числе барды: Игорь Плохов, Белла Коваленко, Владимир Зарубин, Алексадр Косарев, Мила Арестова, Валерий Мухин.

Встреча начнётся в 17.00 в читальном зале библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, 19а.

Формат – «свободный микрофон». Участники исполнят как произведения собственного сочинения, так и известные туристские песни, песни из советских кинофильмов, хиты советской эстрады.