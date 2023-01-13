Запрет выхода на лёд снят только в четырёх районах Псковской области

12:53, 13 января 2023, ПАИ

Запрет выхода на лёд снят только в четырёх районах Псковской области, предупредил врио начальника ГУ МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он уточнил, что толщина льда на Великой колеблется от 17 до 22 см, на Псковском озере - до 30 см. При этом на Псковском и Чудском озёрах наблюдаются заметные трещины.

«Все 24 района и два округа установили запрет выхода на лёд, сейчас он снят только в Гдовском, Опочецком, Великолукском и Себежском районах. И я никому не рекомендую выходить на лед, пока запреты не будут сняты», - подчеркнул Сергей Лаврухин.

Он также предупредил, что вместе с разрешением выхода на лёд запрет на выезд остаётся. Сергей Лаврухин попросил псковских рыбаков не пренебрегать им, а также отказаться от алкоголя на рыбалке. Также псковичам посоветовали не сидеть на озере до темноты, чтобы не потерять ориентиры.

«Ситуация с погодой постоянно меняется: то плюс, то минус. Поэтому и запреты могут то вводиться, то сниматься. Всю информацию можно узнать на сайте МЧС и на сайтах районных администраций», - уточнил Сергей Лаврухин.