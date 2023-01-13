Плюсовая температура сохранится в Псковской области 14 января
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 14 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ночью и днём прогнозируются осадки, местами умеренные, в виде мокрого снега, местами с дождем. На дорогах образуется гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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