Плюсовая температура сохранится в Псковской области 14 января

14:31, 13 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 14 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ночью и днём прогнозируются осадки, местами умеренные, в виде мокрого снега, местами с дождем. На дорогах образуется гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление будет низким.