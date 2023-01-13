В Себеже организуют новые места для сбора ТКО
О новых местах сбора ТКО в Себеже информирует филиал ООО «Экопром».
Вывоз ТКО будет осуществляться по следующим адресам:
Еженедельно в понедельник, среду и пятницу
— Себеж, переулок Первомайский, 30; улица Железнодорожная, 22.
Еженедельно в среду и воскресенье
— деревня Затурье, улица Загородная, 24, 60
— деревня Эпимахово, улица Центральная, 7, 44; улица Сиреневая, 1
— деревня Кузнецовка, улица Народная, 13, 14, 19; примыкание улица Восточной к улице Народной; улица Осенняя, 10
— деревня Ульяновщина, улица Новосёлов, 5; улица Мирная, 3.
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