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Общество

В Себеже организуют новые места для сбора ТКО

О новых местах сбора ТКО в Себеже информирует филиал ООО «Экопром».

Фото: Мехуборка Псков

Вывоз ТКО будет осуществляться по следующим адресам:

Еженедельно в понедельник, среду и пятницу

 — Себеж, переулок Первомайский, 30; улица  Железнодорожная, 22.

Еженедельно в среду и воскресенье

— деревня Затурье, улица Загородная, 24, 60

— деревня Эпимахово, улица Центральная, 7, 44; улица Сиреневая, 1

— деревня Кузнецовка, улица Народная, 13, 14, 19; примыкание улица Восточной к улице Народной; улица Осенняя, 10

— деревня Ульяновщина, улица Новосёлов, 5; улица Мирная, 3.

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