Сотрудников прокуратуры чествовали сегодня в Пскове

15:05, 13 января 2023, ПАИ

Благодарности правительства Псковской области сотрудникам прокуратуры вручил губернатор Михаил Ведерников сегодня, 13 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил заслуги трёх сотрудников надзорного ведомства. Также прокурор области Иван Грибов получил почетную грамоту, адресованную всему коллективу.

В связи с празднованием 301-й годовщины прокуратуры РФ, за примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, сотрудникам Псковской области также вручили 14 наград генерального прокурора РФ.

Нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» вручили начальнику отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Елене Морозовой. Нагрудный знак «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» получила заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Ольга Миловидная. Знак отличия «За верность закону» первой степени вручили помощнику прокурора региона по надзору за исполнением законов при исполнении уголовных наказаний Сергею Седову.

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Грамотой генерального прокурора Российской Федерации поощрили помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Наталью Погоняйлову, водителя автомобиля отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокураторы региона Евгения Майорова.

Благодарность генпрокурора РФ объявили старшему помощнику прокурора города Пскова Анастасии Головиной, островскому межрайонному прокурору Александру Измайлову, помощнику прокурора города Великие Луки Анне Волнягиной.

Кроме того, досрочно назначен классный чин младшего советника юстиции прокурору отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Псковской области Мурадину Кабалоеву.

Подарок генерального прокурора РФ получила заместитель прокурора Красногородского района Анна Никульникова.