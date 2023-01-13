Житель Ленобласти получил срок за сбыт наркотиков в Острове

15:48, 13 января 2023, ПАИ

Островский городской суд назначил наказание 27-летнему жителю Ленинградской области за сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый в 2014 году на территории города Острова совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, в составе организованной группы.

Суд признал мужчину виновным в совершении нескольких преступлений и по совокупности назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.