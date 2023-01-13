Путин поручил освободить от мобилизации ортопедов и протезистов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля подготовить предложения по освобождению протезистов и врачей иных специальностей, призванных по частичной мобилизации. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», - отмечается в сообщении, передает РИА Новости.
Срок исполнения поручения - 1 февраля 2023 года.
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