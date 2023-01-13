Раненый пскович остался жив благодаря соседям по общежитию

15:18, 13 января 2023, ПАИ

Раненный ножом в живот житель одного из общежитий в Пскове остался жив благодаря соседям, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

А другой его сосед обвиняется по пункту «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Обвиняемый поругался со своей женой и, расстроенный произошедшим, пошел выпивать с соседом. Тот стал ругать мужчину за то, что он неправильно поступил с супругой. Однако обвиняемый не потерпел нравоучений и ударил собутыльника ножом.

Теряя сознание, мужчина добрался до квартиры других соседей и постучал в дверь. Ему открыли дверь и вызвали скорую помощь, благодаря этому мужчина остался жив.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с возможностью назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.