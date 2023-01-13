Дополнительные выплаты ввели для медработников Псковской области

16:03, 13 января 2023, ПАИ

Дополнительные ежемесячные социальные выплаты медицинским работникам ввели с 1 января 2023 года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

«В соответствии с постановлением правительства № 2568 с 1 января 2023 года вводятся дополнительные ежемесячные социальные выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от их квалификации», - отмечается в сообщении.

18,5 тыс. рублей получат врачи центральных районных и районных больниц; 4,5 тыс. рублей дополнительно будут получать врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения; 11,5 тыс. рублей выплатят врачам станций или отделений скорой медпомощи, врачам и медработникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования.

8 тыс. рублей добавят медсестрам, работающим в центральных районных и районных больницах; 7 тыс. рублей выплатят фельдшерам и медсестрам станций и отделений скорой помощи; по 6,5 тыс. рублей получат медработники со средним образованием, трудящимся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения; 4,5 тыс. рублей предусмотрено в месяц для младшего медицинского персонала центральных районных и районных больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи, фельдшеров и медсестёр, принимающих телефонные вызовы на станциях скорой помощи.

Специальная социальная выплата начисляется по основной занимаемой должности медицинского работника за фактически отработанное время (за месяц). Мера поддержки распространяется только на государственные медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

«В Псковской области к указанным категориям могут быть отнесены более трёх тысяч врачей, среднего и младшего медицинского персонала», - отметили в комитете.

Начислением специальных социальных выплат и перечислением денежных средств на зарплатные карты работников займется Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на основе данных медицинских организаций.