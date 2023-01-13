Юных псковичей приглашают на конкурс рисунков «Мой папа и я за безопасные дороги»

15:54, 13 января 2023, ПАИ

С 23 января по 23 февраля благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», приглашает к участию во всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги», приуроченном к Дню защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru.

Дополнительная информация по телефонам: +7 903 947 66 81; +7 967 640 17 45 (WhatsApp; Viber; Telegram). Прием звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 по московскому времени в рабочие дни.

Ссылки на конкурс в социальных сетях Фонда: «ВКонтакте»: https://vk.com/club194187549?w=wall-194187549_7031; Telegram: https://t.me/blagfond_edikina/3032; «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/579124699862/statuses/155602027312086.