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ПсковГУ готовится к открытию военно-учебного центра

Псковский государственный университет - первый и единственный на данный момент вуз, который будет готовить специалистов для ВДВ. Об этом рассказала в ходе программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) ректор университета Наталья Ильина.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Она сообщила, что 23 декабря было подписано соответствующее постановление Правительства РФ.

«В этом году всего 60-65 университетов из 2000 имеют военно-учебный центр. Что это даёт? Так называемая военная кафедра, сейчас это военно-учебный центр. То есть студент на бюджетной основе сдаёт нормативы, психологическое тестирование, поступает на военную кафедру и получает военную специальность. Он не идёт на срочную службу, а может продолжать свою профессиональную деятельность», - отметила Наталья Ильина.  

Гостья студии уточнила, что военно-учебный центр будет располагаться на Крестовском шоссе. «Скоро появится вывеска. Мы сделали всё: поменяли крышу, отмостки, окна, сделали капремонт, причем специализированный. Комиссия Минобороны Российской Федерации всё отметила, всё просмотрела. 15 декабря я доложила на коллегии Шойгу, 23 декабря нас утвердили постановлением правительства. Мы полностью поменяли освещение, наружное освещение зависит теперь от Псковского государственного университета, а город нам сделал отдельные дорожки и остановку для ребят. Городу отдельное спасибо. Мы обратились к Михаилу Юрьевичу [Ведерникову, губернатору Псковской области. - Прим. ред.], а он дал поручение. Как только позволят климатические условия, город нам обещает сделать асфальтированную площадку перед зданием», - продолжила Наталья Ильина.  

Ректор университета также добавила, что руководителем учебно-военного центра предлагается назначить подполковника Вадима Беду. Его кандидатуру должно утвердить Минобороны. 

«Он знает Псковскую область, знает псковскую дивизию, ВДВ. Когда мы докладывали 15-го числа, я познакомилась с новым руководителем ВДВ Минобороны РФ, настоящий полковник. Я его пригласила, когда будет первый набор, первая присяга, он обязательно приедет к нам, чтобы мы это сделали очень ярко, потому что это определённые ритуальные мероприятия», - сказала Наталья Ильина.

Первый набор будет осуществляться в апреле-мае. Студенты начнут учиться уже с 1 сентября. Предусмотрено 108 бюджетных мест. 

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