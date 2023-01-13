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Подполковник Вадим Беда возглавит военно-учебный центр при ПсковГУ

Подполковник Вадим Беда станет начальником военно-учебного центра при ПсковГУ. Фото пресс-центр ПсковГУ

Псковский государственный университет стал единственным вузом в России, который будет готовить специалистов для ВДВ – рядовых и младших сержантов. Какие преимущества дает обучение в Военно-учебном центре и кто может стать его слушателем – об этом журналисты ПсковГУ поговорили с кандидатом на должность начальника ВУЦ, подполковником Вадимом Бедой.

Утром построение, информирование, затем занятия. После обеда - самостоятельная подготовка, подведение итогов, отчет о выполнении задач. Таким будет распорядок обычного дня у курсанта Военно-учебного центра ПсковГУ, который начнет работу в сентябре этого года в корпусе на Крестовском шоссе.

«Согласно приказу министра обороны №66/212 в Военно-учебный центр поступают студенты, уже проходящие обучение в вузе. Период обучения в зависимости от специальности составит 1,5 или 2 года. У старшекурсников много времени занимает подготовка и сдача госэкзаменов, поэтому мы ждем ребят, которые сейчас обучаются очно на 1 и 2 курсах. Будем готовить стрелков на должность рядового и младших сержантов - командиров отделений. Прием документов ориентировочно начнется в марте. Мы проведем встречи со студентами всех институтов. Обращаться с заявлением на зачисление в качестве кандидата можно как к нам, так и в дирекции ПсковГУ. На основании заявления студентам будут выданы направления: в военкомате в течение апреля им надо будет пройти профотбор, медицинскую комиссию. А здесь, в университете, - сдать зачет по физической подготовке», - рассказал подполковник Вадим Беда.

Поскольку готовить специалистов будут для воздушно-десантных войск: требования по состоянию здоровья жесткие, и решение комиссии военкомата будет здесь основополагающим. Требования точно такие же, как к призывникам в армии.  По сути, если студент, начиная со школы, проходил комиссии, стоит на учете в военкомате, то трудностей быть не должно.

С 1 сентября этого года в ВУЦ начнут обучение до 36 человек. К апрелю-маю мы уже должны, в принципе, иметь представление о том, какой будет конкурс. С 1 февраля 2024 года будет набрано еще порядка 72 человек.

Военно-учебный центр дает возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник становится сразу военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу. Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку, - старшего стрелка или командира отделения.

Со слов подполковника, обучение девушек в военно-учебном центре не предусмотрено, но такая перспектива рассматривается. Если будет дальнейшее развитие ВУЦ и будет введено направление по подготовке специалистов связи, куда могут идти девушки, то набор не исключен.

Поступление будет осуществляться на общих правах. Единственное «но»: если человек учился на командира отделения с присвоением воинского звания «младший сержант», при поступлении в училище он будет иметь право сразу заключить контракт. А это стаж, выслуга, денежное довольствие, дополнительные выплаты за выполнение программы прыжков, наличие классности, отличную учебу и физподготовку.

«Наш заказчик - это командование Воздушно-десантных войск. В беседе с представителями дивизии мы уже предложили возможные варианты развития, в том числе подготовку дополнительных специальностей. Они однозначно появятся. Правда, не в этом году. Ориентировочно в сентябре будущего или феврале 2025 года. Это могут быть операторы беспилотных летательных аппаратов, операторы станции радиоэлектронной разведки или радиоэлектронной борьбы. Эти специальности могут быть интересны студентам IT-направлений, которых готовит ПсковГУ. Если командование ВДВ пойдет нам навстречу, будет создана учебная группа и организована подготовка», - затронул перспективы развития ВУЦ подполковник Вадим Беда.

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