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Общество

Замглавы администрации Пскова Павел Волков покинет свой пост

Фото: Дарья Хваткова

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков покинет пост по собственному желанию. Данный факт Псковскому агентству информации подтвердили в администрации города.

В понедельник, 16 января, у Павла Волкова будет последний рабочий день.

Павел Волков – известный медиаменеджер. В 2019 году экс-глава администрации Александр Братчиков подписал документы о назначении Волкова исполняющим обязанности заместителя главы администрации города Пскова.

Карьера Павла Волкова началась с медиахолдинга «Гражданская пресса», где он был директором, также он курировал ряд коммерческих организаций.

В должности советника главы администрации Волков координировал деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова, сферу культуры и туризма, реализацию деятельности комитетов по программам пограничного сотрудничества, а также ряд муниципальных предприятий.

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