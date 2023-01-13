Замглавы администрации Пскова Павел Волков покинет свой пост

16:12, 13 января 2023, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков покинет пост по собственному желанию. Данный факт Псковскому агентству информации подтвердили в администрации города.

В понедельник, 16 января, у Павла Волкова будет последний рабочий день.

Павел Волков – известный медиаменеджер. В 2019 году экс-глава администрации Александр Братчиков подписал документы о назначении Волкова исполняющим обязанности заместителя главы администрации города Пскова.

Карьера Павла Волкова началась с медиахолдинга «Гражданская пресса», где он был директором, также он курировал ряд коммерческих организаций.

В должности советника главы администрации Волков координировал деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова, сферу культуры и туризма, реализацию деятельности комитетов по программам пограничного сотрудничества, а также ряд муниципальных предприятий.