В ПсковГУ поступило оборудование для освоения робототехники и VR-технологий

16:40, 13 января 2023, ПАИ

Современное оборудование, которое позволит студентам вуза совершенствовать свои навыки по направлениям «Образовательная робототехника» и «Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности», поступило в научно-образовательный математический центр «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской», который функционирует на базе ПсковГУ в консорциуме с БФУ им. Канта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

«Современная материально-техническая база способствует созданию в вузе научно-образовательной среды, необходимой для роста востребованных на кадровом рынке специалистов. В следующем учебном году ПсковГУ начинает подготовку по направлению бакалавриата «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Физика и Робототехника», — говорится в сообщении.

В ПсковГУ отметили, что использование робототехники в школьном образовании является не столько модным веянием, сколько действительной необходимостью, которая делает современную школу конкурентоспособной, а образовательный процесс по-настоящему эффективным и продуктивным для всех участников.

Благодаря новому оборудованию студенты смогут получить навыки по робототехнике LEGO, 3D-моделированию и печати, созданию гаджетов на Arduino, игровому дизайну и 3D-анимации, работе с виртуальной реальностью и созданию виртуальных миров, программированию на Python, проектированию мобильных игровых приложений.

В пресс-службе добавили, что «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» уделяет большое внимание вопросам создания научно-образовательной среды - это будет способствовать тому, что студенты смогут заниматься проектной, научно-исследовательской деятельностью и получат опыт по созданию с программного обеспечения и VR/AR-контента.