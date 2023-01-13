Отдых напоказ. 96-й выпуск «Псковского телеграма»

16:30, 13 января 2023, ПАИ

На этой неделе в «Телеграме» активно обсуждаются истории с отдыхом региональных депутатов (не из Псковской области) за пределами России: народные избранники как-то не ко времени и совершенно нескромно демонстрировали себя в соцсетях на фоне аравийских и мексиканских пейзажей. Тема получила большой резонанс — и ведущие «Псковского телеграма» в первом в новом году выпуске программы тоже не прошли мимо нее.

Политические партии совершенно по-разному начинают этот год, хотя подавляющее большинство региональных отделений завершали 2022 год довольно бодро. Но январь не декабрь — и некоторые стартовали в 2023-м с какой-то ленцой: кто в суд, кто по дрова. Кроме того, в свежем выпуске «Псковского телеграма» — о новом случае сплочения псковичей, бодром инвестстарте года, новых медийных высотах публичных фигур региона и почему хороший актер не всегда умный человек.

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о событиях и явлениях, которые активно обсуждаются в телеграм-пространстве. Программа выходит по пятницам в 18:00 на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».