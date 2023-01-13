Елена Бибикова поздравила журналистов с профессиональным праздником

17:02, 13 января 2023, ПАИ

Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила журналистов, руководителей средств массовой информации, сотрудников редакций и издательств с профессиональным праздником. Свое обращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Елена Бибикова отметила, что у журналистов очень востребованная, интересная, сложная и зачастую опасная работа. «Без ваших последних новостей, свежей информации, экспертных оценок, интервью, аналитики невозможно представить жизнь планеты, общества, каждого человека», — подчеркнула она.

Сенатор пожелала представителям СМИ творческих свершений, успехов, здоровья, мужества и личного счастья.

«Пусть стремление к достоверной и точной информации, социальная ответственность, неравнодушие, творческий поиск, образованность, широта кругозора, любовь к родному языку и Отечеству и далее будут выделять вас из всех других специалистов других профессий. И вы всегда будете на первых рубежах, на переднем крае, чтобы «трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете», — подытожила она.