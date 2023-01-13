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Общество

Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии

Tele2 совместно с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ «Литрес» представляет новый формат покупки контента: подписки «Читай и слушай» и «Премиум текст». Их можно приобрести в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать – с любого совместимого устройства, сообщили в пресс-службе компании.

Для клиентов оператора, которые предпочитают аудиокниги, запущен новый формат – подписка «Литрес. Читай и слушай». За 549 рублей в месяц она дает неограниченный доступ к одному из самых обширных каталогов аудиокниг на рынке, а также к их электронным версиям.

Фото: пресс-служба Tele2

Пользователям подписки «Читай и слушай» также будет доступна синхронизация текстового и аудиоформатов книг. Благодаря этой функции человек может начать читать книгу дома, а послушать ее продолжение уже в дороге, причем с того же абзаца, на котором он остановился. Синхронизация уже доступна для части произведений из каталога.

Новая подписка «Литрес. Читай и слушай» включает более 280 тысяч электронных книг и 50 тысяч аудиокниг, в том числе новинки и бестселлеры. Например, новый роман Виктора Пелевина «KGBT+», который вышел осенью прошлого года, уже добавлен в подписку. Среди других громких новинок 2022 года – детектив «Роковой подарок» Татьяны Устиновой, фантастический роман «Месяц за Рубиконом» Сергея Лукьяненко. В подписку также входят бестселлеры «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко, «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, «1984» Джорджа Оруэлла, «Мастеровой» Анатолия Дроздова и «Грани сумерек» Андрея Васильева. Каталог книг постоянно обновляется.

Читатели, которым нравится классический текстовый формат, могут подключить подписку «Литрес. Премиум текст». Новые сервисы дополнят уже существующие форматы сотрудничества Tele2 и Литрес: контент в составе подписок MyBook и Mixx.

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