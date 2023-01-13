В региональный штаб комитета семей воинов Отечества могут обратиться близкие бойцов СВО

17:51, 13 января 2023, ПАИ

Региональный штаб комитета семей воинов Отечества открылся на базе Центра поддержки семей мобилизованных в проектном офисе «Команда 2018». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

«Комитет семей воинов Отечества появился в ноябре, мамы мобилизованных и военнослужащих встретились с президентом, где было дано поручение о том, что необходимо создать комитеты семей воинов Отечества в помощь также и семьям военнослужащих, чтобы решались вопросы не только мобилизованных, но и всех военнослужащих», - рассказала Мария Филонова.

Она отметила, что помощь военнослужащим оказывалась постоянно: «Я, как председатель женсовета 234-го полка, мы всегда встречались и с губернатором, помощь администрацией была оказана. Теперь официально хочется сказать – пожалуйста, приходите, обязательно поможем».

Мария Филонова дополнила, что, когда был создан федеральный комитет семей воинов Отечества, на базе него было решено создать региональные штабы: «В каждом регионе было принято решение о создании. Теперь мы работаем и помогаем семьей».

«К нам в центр могут обратиться все, как мобилизованные, так и семьи военнослужащих, и мамы, и папы, и жены. Не стесняйтесь обращаться. Далее, работают у нас все специалисты, которые необходимы. Можно также позвонить и задать вопросы. Если необходима моя личная помощь, то всегда можно записаться по номеру телефона. Я всегда на связи, всегда помогу и подскажу», - объяснила руководитель регионального штаба семей воинов Отечества.

Режим работы центра с 12 до 20:00. Через регштаб напрямую идёт взаимодействие с Минобороны.

«Помощь оказываем и юридическую, и психологическую, и МФЦ принимает, красный крест. С самого начала СВО я лично принимала заявки от семей военнослужащих: мы и кололи дрова, и чинили розетки, и свет, и двери меняли. Мы всегда готовы оказать любую помощь и поддержку. Если говорим про военнослужащих, то часть всегда идёт на поддержку», - дополнила Мария Филонова.

Помощь могут получить как псковские военнослужащие, так и из других регионов: «У меня есть связь с другими региональными комитетами, мы организовали это все, туда можно выйти на связь».

«У меня вся семья военнослужащих, я родилась в закрытом военном городке, папа у меня прапорщик, дядя у меня тоже полковник на пенсии, брат у меня участник СВО, муж у меня тоже участник СВО, сейчас мы ждём операцию, после этого возвращаемся в строй. Не понаслышке знаю специфику военной службы», - подытожила Мария Филонова.