Большинство обращений псковичей к Михаилу Ведерникову обработал ЦУР

11:21, 15 января 2023, ПАИ

Впервые за несколько лет львиную долю обращений граждан приняли на себя ЦУР и единая диспетчерская служба. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении.

«Раньше почти всё шло через мои соцсети. Но на протяжении довольно продолжительного времени мы делали всё, чтобы операторы ответственных служб реагировали своевременно и эффективно. Вы это заметили и стали значительно чаще обращаться в первичные инстанции.

Мы стремимся к тому, чтобы системная и качественная работа была организована на всех уровнях. И по вашей реакции видим, что результаты уже есть. Это очень хорошая тенденция», — отметил глава региона.