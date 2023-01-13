Группа «Кудерушки» посетила с концертом Себежский дом престарелых и инвалидов

19:41, 13 января 2023, ПАИ

Группа «Кудерушки» из Красного сельского клуба деревни Сутоки поздравила со старым Новым годом жителей Себежского дома-интерната. Об этом сообщила корреспондент районной газеты «Призыв».

«13 января проживающих в ГБУСО «Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» пгт Сосновый Бор со старым Новым годом поздравила группа «Кудерушки» из Красного сельского клуба деревни Сутоки. Мы исполнили песни, которые могли нам подпеть обитатели дома-интерната. Приехали с угощением: конфеты, домашние пироги. Очень хотелось подарить одиноким людям частичку своей душевной радости и доброты.

Коллектив творческой группы «Кудерушки» благодарит директора Крюкову Надежду Даниловну, персонал и зрителей за радушный приём».