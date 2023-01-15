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Общество

На благоустройство Печор к юбилею будет выделено 2 млрд рублей

Псковский губернатор напомнил, что сейчас решаются вопросы подготовки к празднованию 550-летия Псково-Печорского монастыря и слободы Печоры. Фото: скрин видео

На этой неделе состоялось совещание, посвящённое подготовке к 550-летию Псково-Печорского монастыря и слободы Печоры, напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом еженедельном видеообращении.

«Планы у нас большие. Очень важно их реализовать, чтобы  Печоры получили хороший фундамент и новый импульс для экономического развития.  

Только в части благоустройства мы запланировали мероприятия на общую сумму почти 2 млрд рублей. Рассчитываем привести в порядок парки, улицы, дворы и фасады в центре, снести несколько аварийных зданий», — сказал глава региона.

Со слов губернатора, столько же средств выделено на строительство Всероссийского детского центра. Это крайне значимый и беспрецедентный проект для Псковской области.

«Работа активно ведётся. Первые объекты уже открыты: это монастырские ряды и новый корпус гостиницы около монастыря. Готовим сметные расчёты для остальных объектов. Сделаем всё, чтобы возможности для преображения Печор были реализованы на 100 %», — отметил Михаил Ведерников в своём видео.

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