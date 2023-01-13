РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву

21:06, 13 января 2023, ПАИ

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Всемирное антидопинговое агентство было проинформировано Российским антидопинговым агентством о том, что его дисциплинарный комитет вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», - говорится в заявлении пресс-службы.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова рассказала ТАСС, что РУСАДА допускает возможность обжалования решения дисциплинарного антидопингового комитета. Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) является органом, который не зависит от РУСАДА. Судебные споры между РУСАДА и ДАКом рассматриваются как в Национальном спортивном арбитраже, так и в Спортивном арбитражном суде в зависимости от уровня спортсмена.

Валиевой 16 лет, 25 декабря 2021 года она стала чемпионкой России. Второе место заняла Александра Трусова, третье - Анна Щербакова, четвертое - Аделия Петросян.

РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение. 21 октября РУСАДА заявило о своем намерении сделать непубличными детали подготовки к слушаниям дела Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете. 14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. В заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

В пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Результат проверки был обнародован в феврале 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине, на тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Фигуристка является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.