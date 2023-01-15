Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Останки 32 бойцов Красной армии обнаружили поисковики в Себежском районе

Губернатор Псковской области обратил внимание на работу поисковых отрядов в Себежском районе. Фото: скрин видео

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом еженедельном видеообращении отметил работу известного в регионе командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова.

Несмотря на сложную погоду, мороз и промёрзшую землю, его команда вместе со «Следом «Пантеры» и участниками проекта «Укрепрайон» продолжала поисковые работы в Себежском районе в первые дни января. Всего экспедиция с ноября нашла уже 32 бойцов Красной армии, которые в 1944 году штурмовали защитные сооружения фашистов и освобождали Псковскую землю от захватчиков. 

Вместе с останками были подняты ордена и медали, по которым уже осуществляется поиск родственников.

«Работа впечатляющая и крайне важная. Спасибо поисковикам за тяжёлый и очень важный труд. Герои и защитники нашей страны заслуживают, чтобы их всегда помнили и уважали жители всей России», — заявил глава региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2023

«Тема недели»: Муниципальные округа
15 января 2023

Останки 32 бойцов Красной армии обнаружили поисковики в Себежском районе
15 января 2023

На благоустройство Печор к юбилею будет выделено 2 млрд рублей
15 января 2023

Псковская область выполнила реализацию нацпроектов на 99,03%
15 января 2023

Команда футболистов из Струг Красных лидирует в рамках премии «Народное признание»

15 января 2023

В центр помощи семьям мобилизованных обратились на неделе 40 человек
15 января 2023

Большинство обращений псковичей к Михаилу Ведерникову обработал ЦУР
15 января 2023

Проект из Себежа получит поддержку Фонда президентских грантов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...