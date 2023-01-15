Останки 32 бойцов Красной армии обнаружили поисковики в Себежском районе

14:00, 15 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом еженедельном видеообращении отметил работу известного в регионе командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова.

Несмотря на сложную погоду, мороз и промёрзшую землю, его команда вместе со «Следом «Пантеры» и участниками проекта «Укрепрайон» продолжала поисковые работы в Себежском районе в первые дни января. Всего экспедиция с ноября нашла уже 32 бойцов Красной армии, которые в 1944 году штурмовали защитные сооружения фашистов и освобождали Псковскую землю от захватчиков.

Вместе с останками были подняты ордена и медали, по которым уже осуществляется поиск родственников.

«Работа впечатляющая и крайне важная. Спасибо поисковикам за тяжёлый и очень важный труд. Герои и защитники нашей страны заслуживают, чтобы их всегда помнили и уважали жители всей России», — заявил глава региона.