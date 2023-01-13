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Общество

Группе великолукских полицейских присвоены очередные специальные звания

Великолукские полицейские получили очередные звания. Фото: 3Dnews

Торжественная церемония прошла сегодня в ОМВД России по городу Великие Луки перед началом совещания о поведении итогов работы в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Великие Луки.

В совещании принял участие заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Еременко.

Заместитель начальника ОМВД — начальник ОРЛС капитан полиции Сергей Игнатьев объявил приказы о присвоении сотрудникам специальных званий. От имени руководства областного управления погоны великолукским стражам правопорядка вручил Сергей Еременко.

Так, очередное специальное звание «Майор полиции» присвоено старшим инспекторам криминалистического отдела ОМВД России по городу Великие Луки — капитанам полиции Роману Кряквину и Дмитрию Семёнову. Специальное звание «Капитан полиции» присвоено старшему лейтенанту полиции Ирине Назаровой, дознавателю отдела дознания ОМВД России по городу Великие Луки. А специальное звание «Младший лейтенант полиции» присвоено сержанту полиции Виктории Бойковой, инспектору ОПДН.

Начальник ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Василий Федоров поздравил награждённых и пожелал им дальнейших успехов в службе.

 

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