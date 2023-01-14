Васильев день наступил по народному календарю
14 января православные вспоминают преподобного Василия Великого, который в IV веке служил архиепископом Кесарии Каппадокийской. На Руси же отмечали Васильев день, а святого прозвали — Василий Свинятник, так как он считался покровителем свиней, пишет calend.ru.
На праздник прежде всегда готовили блюда из свинины — жареного поросенка, вареные окорока и другие.
В этот день крестьяне даже колядовать ходили со специальными присказками, прося под окнами: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка»; «Кишку да ножки в верхнее окошко».
Говорили, что «Василий пополам Святки делит»: с 7 по 13 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 — «страшные». В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве.
Этот день считался очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год, поэтому его старались провести как можно веселее и сытнее.
Также согласно приметам в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали — чтобы не «отдать» свой достаток. Еще один обряд — засевание зерен — должен был способствовать урожайности; дети рассыпали зерна на пол, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева.
Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга — хороший сбор орехов.
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