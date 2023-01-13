В Плюсском районе все линии электропередач восстановлены

22:27, 13 января 2023, ПАИ

Глава Плюсского района Наталья Иванова прокомментировала сообщения о перебоях в поставках электроэнергии во вверенном ей муниципалитете.

«По данным единой диспетчерской службы, все линии электропередач восстановлены и электричество есть во всех населённых пунктах района. Ранее направленные обращения граждан отработаны, а заявок о новых отключениях в диспетчерскую службу не поступало», — сообщила ПАИ глава района.