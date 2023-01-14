До +3 градусов ожидается в Псковской области 14 января

10:00, 14 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 14 января, сообщается в официальной группе региона в соцсети «ВКонтакте».

Ночью синоптики прогнозируют в Псковской области осадки, днём небольшие, местами умеренные в виде мокрого снега, местами с дождём.

Температура по области в течение суток ожидается от -2 до +3 градусов. На дорогах местами может образоваться гололедица. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.