Россиянам рассказали, как выгоднее распорядиться отпуском в 2023 году

17:52, 14 января 2023, ПАИ

В наступившем году россияне официально отдыхают восемь дней без учёта новогоднего периода и обычных выходных, сообщает RT со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В этом году 23 Февраля выпадает на четверг, поэтому официальные выходные растягиваются на четыре дня — до воскресенья. Если присоединить к ним рабочее начало недели 20—22 февраля, то общая продолжительность отпуска составит девять дней.

«Международный женский день в этом году в среду. Отдохнуть денёк посреди недели приятно, но если добавить к нему ещё четыре дня отпуска (6–7 и 9–10 марта), можно продлить выходные до девяти дней», — говорится в комментарии.

Майские праздники будут разделены четырьмя рабочими днями (2–5 мая). По подсчётам специалистов, если отпуск оформить на это время, отдых составит десять дней. «В июне праздничный день выпадает на понедельник, что уже даёт три выходных. Взяв отпуск на оставшиеся четыре рабочих дня на неделе, можно отправиться в девятидневную поездку в первый месяц лета», — отметили специалисты.

Ещё один официальный праздник будет в ноябре: День народного единства приходится на субботу, и выходной переносится на понедельник. Если взять отпуск со вторника по пятницу (7–10 ноября), то отдых продлится девять дней.