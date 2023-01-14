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Общество

В каких городах Псковской области проще найти работу с переездом, рассказали эксперты

По сравнению с прошлым годом в Псковской области количество вакансий, предлагающих переезд, увеличилось в 1,3 раза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Наиболее заметное увеличение числа вакансий с переездом за год зафиксировано в сферах «Продажи» и «Начало карьеры, студенты» (в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). С другой стороны, в ряде сфер наблюдается снижение вакансий, предлагающих переезд, например в сферах производства (снижение в 2 раза) и медицины (снижение в 1,3 раза).

С начала зимы чаще всего переезд в Псковской области предлагают продавцам, врачам и ветеринарам, директорам магазинов в такие города, как Псков (51% вакансий), Великие Луки (13%), Новосокольники (4%). Предложения переезда почти не встречаются в Красном Луче, Сосновом Бору, Идрице, Локне и Плюссе.

В свою очередь местные соискатели тоже достаточно активно мониторят рынок труда и ищут работу с возможностью переезда. Так, за декабрь на hh.ru размещено около 1 300 резюме, в которых соискатели выражают готовность переехать в другие города. В основном рассматривают возможность переезда по работе менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, администраторы, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, а также программисты и разработчики.

Средняя ожидаемая заработная плата соискателей, рассматривающих возможность переезда, составляет 50 000 рублей, что на 10 000 рублей выше средней ожидаемой зарплаты специалистов, желающих работать в Псковской области.

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