О неблагоприятном погодном явлении предупреждают псковичей

13:47, 14 января 2023, ПАИ

Об усилении ветра в Псковской области 15 января предупредили жителей региона. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

В воскресенье в регионе будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, днем местами порывы ветра могут усилиться. «Днем 15 января, начиная с периода 11-14 часов, по Псковской области ожидается усиление южного ветра. Порывы 15-17 м/сек, на Псковско-Чудском озере до 20 метров в секунду», — уточнили в ведомстве.

На территории Псковской области в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Температура по области в течение суток составит от +0 до +4 градусов. Атмосферное давление низкое.