Мокрый снег с дождем обещают в Псковской области 15 января
Облачная погода ожидается в Псковской области 15 января, сообщает псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Температура в регионе в течение составит от +0 до +4 градусов. Ночью ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем местами могут пройти небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя.
На дорогах возможно образование гололедица. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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