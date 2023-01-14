Мокрый снег с дождем обещают в Псковской области 15 января

12:49, 14 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 15 января, сообщает псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Температура в регионе в течение составит от +0 до +4 градусов. Ночью ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем местами могут пройти небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах возможно образование гололедица. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.