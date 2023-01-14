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Общество

На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

На Крымском мосту запустили автомобильное движение, приостановленное на время ремонта, сообщил Минтранс в Telegram-канале.

«Сегодня в 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что первые два пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе этого года, движение в это время при этом планировали временно ограничить два раза.  «Надвижку первых двух пролётов левой стороны Крымского моста поочерёдно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения. Восстановительные работы на автодорожной части моста не влияют на движение транспорта», — уточняли эксперты.

Кроме того, специалисты в феврале заменят ещё два пролёта, после чего установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут разметку. Полностью восстановить автомобильную часть планируется в марте.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролёта автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

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