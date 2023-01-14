80% опрошенных псковичей поддерживают использование видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора

14:53, 14 января 2023, ПАИ

80 % опрошенных псковичей поддерживают использование камер видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в сервисе SuperJob.

Согласно результатам опроса, 8 из 10 псковичей поддерживают поправки к КоАП, согласно которым власти смогут штрафовать за незаконный сброс мусора на основании данных с автоматических камер видеонаблюдения. В опросе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей ждут физических и юридических лиц, сбрасывающих мусор вне установленных мест. За подобные меры проголосовали 82 % псковичей, не поддерживают их только 9 %. Доводы противников: «Я вообще против всех камер. Слишком начинают влезать в личную жизнь»; «Нужно сначала создать нормальные условия для утилизации мусора»; «Столкнулся с тем, что меня незаконно оштрафовали за неуплату парковки… Во избежание ошибок лучше такие штрафы не вводить».



Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин, молодёжь до 24 лет — чаще, чем те, кто старше. Автомобилисты поддерживают инициативу чаще, чем те, кто не водит машину (последние чаще затрудняются с оценкой поправок).