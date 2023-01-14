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Общество

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщил директор «Ленкома» пишет ТАСС в своём Telegram-канале.

Народная артистка СССР Инна Чурикова родилась в 1943 году в Белебее в Башкирии. В 1965 году она окончила Высшее театральное училище им. Щепкина.

Она снималась в таких фильмах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко», «Ширли-мырли», «Начало», «Васса» и других, а также в сериалах «Идиот», «Мёртвые души» и «В круге первом».

В 1991 году Чурикова получила звание народной артистки СССР, она также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
 

 

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