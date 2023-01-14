Пропавшего в 2019 году мужчину разыскивают в Пскове

17:05, 14 января 2023, ПАИ

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Иванов Роман Анатольевич, 1974 года рождения, который 14 апреля 2019 года без вести пропал в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий, длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Является лицом без определенного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Р.А.Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 или 59-63-29 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову) или 02.

