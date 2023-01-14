Герой России провёл встречу для юных военно-патриотических клубов

18:14, 14 января 2023, ПАИ

Сегодня в МБУ ДО «Центр «Патриот» состоялась встреча Героя России Тимофея Матвеева, ефрейтора, механика-водителя танка 76 гв. дшд, с обучающимися в военно-патриотических клубах «Юный спасатель» и «Юный поисковик».

Во встрече активное участие принял президент Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» (Клуб генералов и адмиралов) генерал-лейтенант Валентин Костенко.

Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке. Ребята интересовались боевыми буднями и бытом военнослужащих, участвующих в СВО и др. В ходе встречи обучающиеся исполнили для Героя России песни и передали ему письма учащихся общеобразовательных школ города Пскова участникам СВО.

В заключение Герою России Тимофею Матвееву подарили совместную фотографию с автографами всех участников встречи.

Несомненно, сегодняшняя встреча внесёт свой положительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения в лице обучающихся центра «Патриот».