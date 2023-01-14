Очередная рыбалка — в метель и мороз

18:45, 14 января 2023, ПАИ

«Безумству храбрых…»

На рыбалке 8 января вспомнились слова из произведения Максима Горького. Погода была просто «жесть»: крепкий мороз, сильный ветер, да ещё метель с позёмкой. А окунь клевал, клевал и клевал.

Ехали в Путьково, приехали… в Балсово

Последний день зимних каникул для взрослых (08.01.2023) решили обязательно посвятить рыбалке: не все среди нас пенсионеры, есть ещё и работящие люди. Вот по их расписанию мы и спланировали выезд на Тёплое озеро в Путьково. Почему туда? Да потому что настоящий килограммовый горбач именно в тех местах чаще всего ловится, потому что толщина льда на Тёплом озере после трёх дней крепких морозов стала достаточной для безопасного пешего передвижения (с 11.01.2023 выход на лёд Тёплого и Чудского озёр разрешён официально. – Прим. авт.). Прогноз погоды был неутешительным – к крепким морозам добавился серьёзный ветер. Но ветер не критичный, не ураган ведь, не буран, хотя союз ветра с морозом большую часть нашей рыболовной публики всё же отпугнул, в том числе и из нашего коллектива. И не столько они ссылались на непогоду, сколько на то, что не верят в хорошую рыбалку и не хотят напрасно тратить время в мороз, в высокое атмосферное давление. Но есть в нашем коллективе особо стойкие рыболовы, которых и сложными погодными условиями не запугать.

Набралось среди нас таких решительных четверо. Так как дорога к берегу Тёплого озера неблизкая, да и до окунёвого места потом по льду идти ещё минут сорок, то выехали из Пскова в 06:30, как никогда рано. В городе было минус 18, за городом местами минус 20 градусов. Холод не пугал, лет пятнадцать назад мы и в минус 33 однажды рыбачили, правда, не особенно успешно, но тогда задача у нас была не рыбы наловить, а себя проверить. Проверили. Крепкими мы оказались, испытание выдержали. Была у нас и тогда соответствующая одежда и обувь, лицо, правда, подмерзало, нос быстро пластилиновым становился, но балаклава нам в помощь. С тех пор все морозы до 30 градусов нас не особенно и пугают. А вот ветер всё же беспокоил. И настолько это беспокойство ранним утром 8 января передалось каждому из нас, что когда мы остановились на светофоре у ремонтируемого моста через речку Чёрную, я ещё раз спросил у товарищей: «Так куда едем – в Путьково или Балсово?» Дело в том, что по дороге в салоне автомобиля то и дело раздавались робкие голоса: «А может, всё же в проверенное Балсово поедем? Там уже всё знаем, а в Путьково окуня ещё поискать придётся, да ещё в такую погоду». И незамедлительно услышал ответ всех троих моих попутчиков, заявивших в один голос: «В Балсово!» Пришлось и мне подчиниться большинству, но я особенно и не сопротивлялся. Но главным в этом решении было не знание места и предполагаемый хороший клёв окуня, а то, что на предыдущей рыбалке мы все дружно оценили состояние льда и сделали вывод: да на машине можно выезжать запросто. Лёд позволяет, толщина почти шнек (35-40 см), никаких торосов или трещин на всём протяжении нашего пешего пути не встретилось. Лишь вот на выходе из канала одно неприятное место – здесь и промоина была, и лёд бугром вздыбился, но вроде бы всё крепко. А в такой ветер, метель и мороз идти 4 километра будет непросто. И я решил, что едем не только в Балсово, но и к самым лункам попытаемся проехать на машине.

Правильное решение?

К балсовскому каналу приехали почти на час раньше, чем надо бы. Думали, что уж сегодня мы точно первыми будем. Ан нет. Прижавшись к камышам, чуть в сторонке от дороги, уже стояла «буханка» (УАЗ-452), вскоре подъехало ещё три или четыре машины. Оказывается, таких решительных рыболовов, как мы, немало. На озеро ещё рано, а потому решили не спеша позавтракать. Через полчаса на лёд потянулись первые пешие храбрецы – две группы по 4-5 рыболовов. Тёмные, укутанные, наклонённые против ветра фигуры прошли перед нашей машиной. А минут через десять смотрим – один из них быстрым шагом назад вернулся. Наверное, забыл что-нибудь, первое, что мы подумали. А потом, когда сами вышли из машины и на себе ощутили непогоду, поняли: ничего он не забыл, а спасовал перед стихией и вернулся обратно в машину. Редко такое среди рыбаков бывает: уж если приехал, то надо рыбачить, но… А стихия встречала рыболовов очень неласково: мороз минус 17 градусов, сильный южный (встречный) ветер, плюс ко всему и метель поднялась небольшая. Ну что, и нам пора выдвигаться? Прежде чем выехать на лёд, я, а за мной увязались и товарищи, пошёл проверить узкое место при выходе из канала. Опасности мы не обнаружили, вернулись, сели в машину и поехали. И жёлтый лёд канала, и ледяной бугор аккуратно переехали, выбрали курс и минут через пятнадцать прибыли на место лова. Открываю дверь, чтобы выйти, а её открыть не очень-то и получается – за бортом задувал серьёзный ветер, можно сказать даже ветрище. Правильное решение приняли: в такую погоду пройти четыре километра было бы непросто. Хотя другой яркий пример был перед глазами: первые пешие уже на это же место подошли, добрались, не свернули. Довернул немного машину, поставил её поперёк ветра и в полуметре от переднего колеса пробурил первую лунку. Стас вынул все свои ящики-санки, отошёл от машины метров на пятнадцать и тоже засверлился. А вот Дмитрий и Марьян не торопились и остались сидеть наблюдателями в машине. Первые лунки ни мне, ни Стасу результатов не дали. Пришлось мне выбираться на ветер и сверлить вторую лунку метрах в двадцати и от машины, и от Станислава. И окушок обнаружился: через пару минут махания удочкой я выудил первого некрупного полосатика после едва ощутимого удара. Это заметил Марьян и подошёл ко мне понаблюдать за процессом. Я продолжал играть блесной и вскоре услышал удар уже посерьёзнее. «Я видел, как кончик удочки кивнул, да так сильно. У меня такого никогда не бывало», – с откровением и эмоциями сопроводил поклёвку мой товарищ. Тут же на льду оказалась неплохого размера рыба под названием… судак. Иду по нарастающей. На прошлой рыбалке поймал стограммового судачёнка, а теперь – в три-четыре раза большего. Но и этот всё равно ещё недомерок, его я тоже отправил обратно в лунку.

Клевать стало сразу

Один из мужественных «пришельцев» расположился метрах в пятидесяти от меня и с первой же лунки начал махать руками, словно ветряная мельница. Понаблюдав за ним минут пять и больше ничего не добыв из своей лунки, я переместился поближе к активно ловящему рыболову. Просверлил лунку, опустил блесну и… пять или шесть окуней солидного размера выудил подряд, с одним из полосатых пришлось даже пободаться – не хотел он сразу выбираться из лунки, не меньше трёхсот граммов в нём было. Тут же и у Стаса, тоже к нам приблизившегося, окуни один за другим стали образовывать кучку на льду. Но серии были короткими, приходилось регулярно перебуриваться. И почти в каждой новой лунке три-четыре-пять окуней клевали кряду. Отличный клёв, хороший размер полосатого.

Марьян и Дмитрий увидев, что окунь обнаружился, выбрались из машины и неподалёку от нас стали устанавливать палатку. И не очень-то у них это быстро получалось: мороз и особенно ветер мешали им очень серьёзно. Но вдвоём они всё же осилили эту не простую процедуру. Я не мог не зафиксировать столь уникальное событие, оставил удочку в лунке и побежал к трепещущейся на ветру палатке, на ходу доставая телефон. Хорошее видео получилось, наглядно рассказывающее о рассердившейся стихии.

Для палатки только четырёх креплений по углам было недостаточно, её так и норовило согнуть, а то и смять сильным ветром, а потому товарищи вкрутили в лёд ещё два дополнительных ввёртыша и привязались к средним петлям на двух рёбрах палатки. После того как палатку они всё же установили, то всё оставшееся время довольно комфортно в ней и отрыбачили.

Щука?

Зафиксировав на видео мужественную установку палатки, я отправился к своей лунке. Подхожу, беру в руку удочку и, как всегда, первым же движением подсекаю. Очень часто за время моего отсутствия кто-нибудь любопытный оказывается возле блесны и от неожиданного и резкого моего движения засекается на крючок. Но в этот раз ничего не понимаю. На другом конце лески я вообще ничего не ощутил, даже тяжести блесны. Выбираю леску из лунки – ни блесны, ни карабина нет. Если бы блесна отцепилась, остался бы расстёгнутый карабин, если бы отвязалась блесна вместе с карабином, то на конце лески остался бы «поросячий хвостик» (закрученная в кольцо леска). Но перед моими глазами была ровная леска без следов развязывания. И что это получается, пока я ходил туда-сюда, кто-то отгрыз блесну? Первый раз у меня такое. Бывало несколько раз, когда, играя блесной, ты сначала ощущаешь удар крупной рыбы, и лишь потом у тебя свободно повисает леска. То есть щука заглатывает блесну глубоко в рот, смыкает пасть и острыми зубами легко и просто перекусывает леску. Или рыбина утаскивает в лунку удочку, оставленную без присмотра, – с блесной такого не было, а с мормышкой несколько раз случалось. А тут… Удочка как лежала на одном месте, так и не сдвинулась ни на сантиметр. Вот блин! Жалко блесну, «килька», голубенькая четвёрка, в эту зиму ловила исправно. Но рыбак с одной блесной – это не рыбак. Достал свой кошелёк для приманок, нашёл такую же «кильку», но только пятисантиметрового размера. Долго привязывал на морозе новый карабинчик – сначала не мог попасть леской куда надо, а потом, нпослюнив леску, не мог затянуть узел – и один раз порвал леску, и другой, слюна замерзала почти сразу же и нисколько не способствовала затягиванию узла. С третьего раза карабин всё же привязал.

Лучший клёв – в метель

Метель началась, и уже не слабенька утренняя, а такая, от которой и берега исчезли, и небо. А окунь клевать стал ещё лучше. Нет, не чаще, а вот экземпляры стали попадаться сплошь солидные, близкие к трёмстам граммам, а пара попалась и даже большего веса. Рыболовов, лунки, рыбу покрывало и засыпало снегом, колючие снежинки даже под капюшон забирались. Руки я редко когда прячу в перчатках, но сегодня надел с самого начала рыбалки. Но то и дело «обнимаясь» с окунями, перчатки быстро намокли, руки, вернее пальцы, начали подмерзать. Перчатки убрал. Дважды окунь отцеплялся у самого верха лунки, но я успевал голой рукой выхватывать их из лунки. А один раз полосатый развеселил – хороший экземпляр сошёл с крючка где-то в середине лунки, я выдохнул с досады, а через секунду смотрю – он энергичными движениями продолжил движение вверх и, как летающая рыба, выскочил из лунки и запрыгал на льду рядом с моей ногой. За такое усердие и стремление к жизни я наградил его – отпустил обратно в лунку, заработал окунь такое поощрение. Метель, позёмка быстро заметали выловленных и брошенных на лёд окуней, надёжно маскируя их в сугробах. Иногда было проще поймать рыбу, чем потом найти её, выковыривая ногой из снега. Мой ледобур от частого окунания в студёную воду покрылся толстым слоем льда и стал весить, пожалуй, килограммов десять. Бурить им стало очень неудобно и тяжело. Лёд с бура рыболов обычно оббивает молоточком или ещё чем-нибудь железным или твёрдым, но у меня под рукой ничего такого не было. А черпачком я выполнять эту процедуру давно отказался – слишком быстро черпаки при таком к ним отношении заканчиваются, то есть ломаются. Так и тягал с собой тяжеленную металло-ледяную композицию.

Уезжали «с рыбы»

Метель закончилась, но позёмка мела по-прежнему. Клевать стало хуже, перерывы удлинились. Новые лунки сверлить у меня большого желания не было, а в этой, почти заметённой и замёрзшей, уже давно никто не отзывался. А не пора ли нам заканчивать? Позвонил товарищам в палатку. Те согласились. Минут через десять Дмитрий с Марьяном с уже собранной палаткой подошли к машине. Ну, и мне пора сматываться. Но попробовал свернуть удочку, смотать леску – ничего не получилось. Все колечки, все отверстия обледенели, катушка была полна снега, и леска не двинулась от моих усилий ни на миллиметр. Пришлось просто обмотать удочку леской, дома растает, распутаю и смотаю как надо. Мы собрались у машины и обратили внимание, если до этого у наших соседей кто-то один, ну, может, двое активно ловили окуня, то теперь они дружно и часто замахали руками всей командой. «Давай и мы ещё половим. Смотри, какой клёв!» – предложил Стас. «Да ради бога, ловите, я подожду», – с лёгкой аппатией отнёсся я к предложению товарища. «Ну, если ты не будешь ловить, тогда и я не буду. Давай!» – продолжил уговаривать не остывший от азарта мой товарищ. «Да как тут ловить? Бур уже убрал, удочка не готова, да и я тоже» «Ну, Михалыч, первый раз с тобой такое, чтобы первым рыбалку заканчивал», – сдался Станислав. Мы поехали к берегу, а пятеро смелых ещё оставались на лунках, продолжая дирижировать окунёвым оркестром.

Удивительная рыбалка в метель и мороз. Отличная рыбалка. Мы со Стасом не меньше чем килограммов по 7-8 поймали, и товарищи «из палатки» тоже без рыбы не остались. Добрались без проблем и до берега, и до дома. Рыбалкой остались все очень довольны.