Майору пограничных войск из Печор вручили медаль

18:59, 14 января 2023, ПАИ

В Печорской районной библиотеке прошло очередное заседание общества «Ветеран», сообщает газета «Печорская правда».

Заседание было посвящено вручению юбилейной медали «30 лет на псковских рубежах». Награду вручили ветерану пограничных войск майору Борису Федосееву.

Награждал ветерана председатель районного Совета ветеранов Александр Демьяненко.

Отметим, что Борис Федосеев был в числе пограничников, которые в начале 90-х годов прошлого века обустраивали западные государственные рубежи России и организовывали службу пограничников.