Рождественский фестиваль состоялся в Гдове

20:14, 14 января 2023, ПАИ

На сцене гдовского Центра Досуга и Культуры сегодня воистину воссияла звезда Рождества, сообщает газета «Гдовская заря».



Рождественский фестиваль собрал звездочек из воскресной школы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Сланцевской воскресной школы при храме преподобного Серафима Саровского, Яммской средней школы, Гдовской районной библиотеки им. Малякова, классической школы деревни Ветвенник.

Украсили фестиваль голоса исполнителей вокального коллектива «Созвездие» из Сланцев и клирисного хора прихода храма Николая Чудотворца из Полично. Покорили зрителей артисты гдовской музыкальной школы и кингисеппской воскресной школы при соборе Великомученицы Екатерины.

Зрительный зал был полон, зрители не скупились на аплодисменты. И начало, и завершение большого концерта было с молитвой.



Не забыли и подвести итоги конкурса «Рождественский ангел», «Рождественский пряник», «Рождественская картина».