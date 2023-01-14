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Общество

Эксперты рассказали о плюсах оформления самозанятости

Почему стоит оформить самозанятость, рассказали эксперты ресурса «Объясняем.рф».

Для предпринимателей есть ряд преимуществ в статусе самозанятого. Во-первых, налог начисляется только на доход. При перерыве в работе статус плательщика приостанавливать не нужно. Во-вторых, нет необходимости в онлайн-кассе — чеки формируются автоматически в приложении. Их легко переслать клиенту по электронной почте или через мессенджер. В-третьих, самозанятость можно совмещать с основной работой по трудовому договору.

Налоги уплачиваются по льготной ставке: 4 % с денежных средств, полученных от физических лиц, и 6 % — от организаций и ИП.

Отметим, что тем, кто впервые оформил самозанятость, предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей.

Официальный доход учитывается при оформлении кредита и соцвыплат.

Оформить самозанятость можно онлайн в приложении «Мой налог»  или через личный кабинет на портале госуслуг.

Доходы учитываются в мобильном приложении автоматически — не нужно вести отчёты и подавать декларацию.

Самозанятые могут получить помощь от государства. В 2020 году был принят закон, распространивший меры поддержки малого и среднего бизнеса на таких граждан. Теперь они могут обращаться в центры «Мой бизнес» и бесплатно консультироваться по вопросам налогообложения, бухучёта, кредитования, проходить обучающие курсы и получать льготные займы.

Кроме того, в конце прошлого года Министерство труда подготовило новую модель соцстрахования для самозанятых, которая может заработать с 1 июля 2023 года.

Согласно документу, человек будет сам определять сумму, из которой устанавливаются страховые выплаты: 32 484 рубля (два МРОТ за полный месяц) или 48 726 рублей (три МРОТ за полный месяц). Сейчас возможен один вариант такой суммы — МРОТ.

Новая модель позволит получать выплаты при болезни, протезировании, карантине, ЭКО и в других случаях. Подробнее — на сайте (mintrud.gov.ru/social/insurance/78) министерства.

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