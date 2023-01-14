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Общество

13 соревнований по настольному теннису в Великих Луках пройдёт в 2023 году

21 января состоится первый рейтинговый турнир для детей до 18 лет в клубе АТМА.

«Обязательная регистрация в комментариях либо сообщениях группы», — сообщается в группе «Настольный теннис г. Великие Луки».

Турниры на 2023 год:
– рейтинговый турнир в феврале;
– рейтинговый турнир в марте;
– открытый Кубок города Великие Луки для детей до 18 лет, в том числе по возрастным категориям;
– рейтинговый турнир в апреле;
– рейтинговый турнир в мае;
– рейтинговый турнир в июне;
– рейтинговый турнир в июле;
– рейтинговый турнир в августе;
– открытый чемпионат города Великие Луки для детей до 18 лет, в том числе по возрастным категориям;
– рейтинговый турнир в октябре;
– «Топ-12» — турнир для 12 сильнейших спортсменов детского рейтинга города Великие Луки;
– итоговый новогодний турнир и итоговое награждение по результатам рейтинга 2023 года.

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