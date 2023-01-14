13 соревнований по настольному теннису в Великих Луках пройдёт в 2023 году

22:11, 14 января 2023, ПАИ

21 января состоится первый рейтинговый турнир для детей до 18 лет в клубе АТМА.

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Турниры на 2023 год:

– рейтинговый турнир в феврале;

– рейтинговый турнир в марте;

– открытый Кубок города Великие Луки для детей до 18 лет, в том числе по возрастным категориям;

– рейтинговый турнир в апреле;

– рейтинговый турнир в мае;

– рейтинговый турнир в июне;

– рейтинговый турнир в июле;

– рейтинговый турнир в августе;

– открытый чемпионат города Великие Луки для детей до 18 лет, в том числе по возрастным категориям;

– рейтинговый турнир в октябре;

– «Топ-12» — турнир для 12 сильнейших спортсменов детского рейтинга города Великие Луки;

– итоговый новогодний турнир и итоговое награждение по результатам рейтинга 2023 года.