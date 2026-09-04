В Великих Луках отработали действия силовых ведомств при угрозе теракта

09:56, 04 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках оперативная группа организовала тренировку силовых ведомств по выполнению первоочередных мер при угрозе или совершении террористического акта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В межведомственном мероприятии приняли участие силы и средства УФСБ России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, Управления Росгвардии по Псковской области и ГУ МЧС России по Псковской области.

По замыслу тренировки, в одном из образовательных учреждений города было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Участники отработали алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, а также комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, задействованных в борьбе с терроризмом.

Полученный опыт силовые ведомства планируют учитывать при дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.