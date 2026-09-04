Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие часы

09:45, 04 сентября 2026, ПАИ

Грозы и ливни прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы сегодня, 4 сентября. Сообщение об этом опубликовано в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

«Грозы, ливни местами по Псковской области ожидаются с периода 12:00–15:00 4 сентября. Будьте внимательны и осторожны, телефон экстренных служб – 112», – сообщили специалисты.

Как сообщалось ранее, восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона. По данным Псковского гидрометцентра, в пятницу в регионе прогнозировали облачную погоду с кратковременными дождями, а также ливни и грозы.