Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
Грозы и ливни прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы сегодня, 4 сентября. Сообщение об этом опубликовано в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.
«Грозы, ливни местами по Псковской области ожидаются с периода 12:00–15:00 4 сентября. Будьте внимательны и осторожны, телефон экстренных служб – 112», – сообщили специалисты.
Как сообщалось ранее, восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона. По данным Псковского гидрометцентра, в пятницу в регионе прогнозировали облачную погоду с кратковременными дождями, а также ливни и грозы.
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