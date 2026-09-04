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Общество

Спортивный комплекс установили в сквере на Запсковье

Работы по благоустройству сквера на пересечении улицы Чудской и Ижорского Батальона продолжаются в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Пскова

Подрядчик уже выкопал пруд и установил через него мостик, установил бортовой камень, а также выполнил устройство песчаного и щебёночного основания под дорожки, заасфальтировал дорожки.

Кроме того, специалисты смонтировали основание спортивной площадки и установили спортивный комплекс, уложили бетонную плитку на площадках под скамейки и урны, установили часть скамеек и арт-объект «Зонтики».

В настоящее время выполняются работы по планировке территории и завозу растительного грунта для высадки деревьев и кустарников. Устройство освещения и видеонаблюдения выполнено на 60 %.

При этом подрядчику направлено требование о необходимости устранения недостатков выполненных работ и приведении территории в надлежащее состояние в срок до 30 сентября.

Общая техническая готовность объекта составляет 65 %.

Отметим, что работы по благоустройству сквера выполняются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

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