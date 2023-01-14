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Общество

Воспитанники социально приюта в Себеже получили сладкие подарки

Фото предоставлено Женским советом исправительной колонии №6

Представители женсовета исправительной колонии № 6 организовали сбор сладких подарков для воспитанников социального приюта для детей и подростков, расположенного в пгт. Сосновый Бор Себежского района, сообщает газета «Призыв».

По сообщению Пресс-службы УФСИН России по Псковской области, с волонтерской миссией личный состав учреждения приходит в социальное учреждение не первый раз.

Каждый год, в период празднования важных для детворы дат, неравнодушные сотрудники объединяются, чтобы помочь воспитанникам приюта проводить главные события их жизни в настоящей праздничной атмосфере.

«Ребятишкам, которые по разным причинам остались одни, без любви и заботы родителей, очень важно чувствовать, что есть те, кто готов поделиться с ними своим теплом», — отметили представители женсовета ИК-6 УФСИН России по Псковской области.

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