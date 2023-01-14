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Общество

Новогодний квиз прошёл в Печорах

Фото Юлии Лысовой

В зале Печорского районного дома культуры собрались команды школ города и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает советник депутата Юлия Лысова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  

В квизе было шесть раундов, участие в них приняли четыре команды.

Фото Юлии Лысовой

Особенностью квиза стало присутствие Деда Мороза и Снегурочки, которые также пели, решали и угадывали.

По итогам игры победителем стала команда из Печорской лингвистической гимназии. Игру оценивали Дед Мороз (депутат Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко), Снегурочки – заместитель главы Печорского района Алла Монтаровская и глава городского поселения «Печоры» Юлия Четвергова.

Фото Юлии Лысовой

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