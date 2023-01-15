Проект из Себежа получит поддержку Фонда президентских грантов
Проект «Псковские туристы», в состав которого входит команда себежан, получил поддержку Фонда президентских грантов, сообщает газета «Призыв».
Фонд президентских грантов подвёл итоги первого конкурса 12 января 2023 года.
Проект команды «Псковские туристы», в состав которой входят Александр Белов, Александр Беззубенок, Ольга Беззубенок, Александра Балбышева, Марина Белова, получил поддержку Фонда президентских грантов.
Благодаря проекту в четырёх районах Псковской области появятся залы для занятий спортивным туризмом, а также пройдёт Кубок Псковской области по спортивному туризму.
Себежан и всех туристов в Псковской области ждёт насыщенный 2023 год.
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