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Общество

Проект из Себежа получит поддержку Фонда президентских грантов

Фото: Центр спортивного туризма и путешествий

Проект «Псковские туристы», в состав которого входит команда себежан, получил поддержку Фонда президентских грантов, сообщает газета «Призыв».

Фонд президентских грантов подвёл итоги первого конкурса 12 января 2023 года.

Проект команды «Псковские туристы», в состав которой входят Александр Белов, Александр Беззубенок, Ольга Беззубенок, Александра Балбышева, Марина Белова, получил поддержку Фонда президентских грантов.

Благодаря проекту в четырёх районах Псковской области появятся залы для занятий спортивным туризмом, а также пройдёт Кубок Псковской области по спортивному туризму.

Себежан и всех туристов в Псковской области ждёт насыщенный 2023 год.
 

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