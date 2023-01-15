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Общество

Россиянам рассказали, как удобнее распорядиться отпуском в 2023 году

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, как в 2023 году удобнее распорядиться отпуском с учётом праздников, сообщает RT.

В компании заявили о возможности грамотно использовать выходные, приуроченные к государственным праздникам. В 2023 году россияне официально отдыхают восемь дней без учёта новогоднего периода, который уже закончился, и обычных выходных дней.

Если взять дополнительный отпуск, то за год можно отгулять целых 52 дня, отмечают аналитики компании.

«Таким образом, можно запланировать несколько полноценных путешествий по России или за рубеж. Многие страны сняли строгие ковидные ограничения и открыли границы, а авиакомпании увеличили количество рейсов. Дополнительный плюс в том, что билеты на самолёты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару дней после их окончания обычно выгоднее, чем в сами даты, когда высокий спрос провоцирует повышение цен», — комментирует руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Аналитики напомнили, что 23 Февраля в 2023 году выпадает на четверг, поэтому официальные выходные растягиваются на четыре дня — до воскресенья. Если присоединить к ним рабочее начало недели (20—22 февраля), то, как отмечается, общая продолжительность отпуска составит девять дней.

«Международный женский день в этом году в среду. Отдохнуть денёк посреди недели приятно, но если добавить к нему ещё четыре дня отпуска (6–7 и 9–10 марта), можно продлить выходные до девяти дней», — говорится в комментарии OneTwoTrip.

Майские праздники в 2023-м разделены четырьмя рабочими днями (2–5 мая). По мнению специалистов, если оформить на это время отпуск, отдых составит десять дней.

«В июне праздничный день выпадает на понедельник, что уже даёт три выходных. Взяв отпуск на оставшиеся четыре рабочих дня на неделе, можно отправиться в девятидневную поездку в первый месяц лета», — предлагают аналитики.

Ещё один официальный праздник ожидает россиян в ноябре: День народного единства приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник. Если взять отпуск со вторника по пятницу (7–10 ноября), как отмечают в компании, то отдых продлится девять дней.

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